Sanremo 2024, Teresa Mannino bocciata dai social: "Ci manca Mengoni"

08 febbraio 2024 a

Teresa Mannino a quanto pare non ha convinto il pubblico, almeno nella prima parte di questa terza serata di Sanremo 2024. La conduttrice di fatto non ha scaldato i cuori dei telespettatori che seguono il Festival e lo commentano sui social.

Infatti in tanti, proprio mentre va avanti la terza serata di questa 74esima edizione di Sanremo chiedono a gran voce il ritorno di Marco Mengoni. Su X diversi telespettatori hanno scritto messaggi di questo genere: "Mi manca Mengoni. Avrebbe dovuto essere presente tutte le sere". Insomma a quanto pare la performance da conduttore di Marco Mengoni è stata parecchio apprezzata.

E un latro utente scrive: "Mengoni è stato davvero bravo. Poteva essere la spalla di Ama per tutte le serate, peccato". E questi commenti fanno crescere magari l'ipotesi di vedere Mengoni in conduzione il prossimo anno? Del resto già diversi cantanti hanno condotto il Festival, basti pensare ad esempio a Claudio Baglioni o a Gianni Morandi. Chissà, magari per i nostalgici di Mengoni potrebbe esserci qualche sorpresa in arrivo? L'era Amadeus a quanto pare è destinata a chiudersi. E la Rai è in cerca di un nuovo conduttore. Magari l'idea Mengoni potrebbe arrivare dalle parti di viale Mazzini. I social hanno già scelto...