Massimo Giletti, il rientro in Rai: l'annuncio a Sanremo, cosa condurrà

Massimo Giletti torna in Rai. E l'annuncio ufficiale arriva proprio nel corso della terza serata del Festival di Sanremo. L'ex conduttore di Non è l'Arena per diversi anni ha lavorato per il servizio pubblico. E ora è giunto il tempo di ritrovare la strada della Rai. Nel corso della prima serata Giletti era stato intravisto tra i telespettatori in prima fila. Questa sera invece non era un semplice spettatore ma di fatto come un uomo della famiglia Rai.

Infatti Amadeus l'ha raggiunto in prima fila, lo ha abbracciato e ha annunciato il ritorno del conduttore in viale Mazzini. Rientrerà sul piccolo schermo della Rai per una grande occasione: i 70 anni del servizio pubblico con una puntata speciale che andrà in onda alla fine di febbraio, il 28 di questo mese. Ed è stato proprio Giletti a confermare il suo rientro rivolgendosi ad Amadeus: "Celebreremo i 70 anni di Rai il 28 febbraio su Rai 1 con grandi nomi, e dopo cinque Festival condotti aprirai tu che te lo meriti".

"In prima fila all'Ariston": il segnale, un grande ritorno in Rai?

"Tornare nell’azienda in cui sono nato e cresciuto come uomo è un’emozione molto intensa, ringrazio le persone che sono qui perché mi hanno dato un calore nei momenti difficili che non posso dimenticare", ha detto Giletti, al quale è andato l’augurio di Amadeus: "Benvenuto e bentornato in Rai Massimo".