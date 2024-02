Sanremo, Amadeus e Travolta: la sagra della caciotta

09 febbraio 2024 a

E fu così che il Festival di Sanremo si trasformò nel giro di pochi minuti in una enorme sagra della caciotta. Amadeus, il ballo del qua qua, l'imbarazzante esibizione di John Travolta. Per Fiorello è stata "unad delle peggiori gag della storia". Seguono polemiche su cachet e polemica sulla pubblicità occulta alle scarpe del divo americano. Per il conduttore sono "str***e", ma FdI porta il caso alla Camera.