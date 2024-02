Teresa Mannino, lo "sfogo" contro il cameraman di Sanremo: "Questo è maschilismo"

09 febbraio 2024 a

"Sessanta secondi di puro delirio". Il profilo su X di "Il grande flagello", sempre molto attivo nel condividere le perle trash della televisione italiana, impazzisce per le gag a raffica di Teresa Mannino a fianco di Amadeus sul palco del Festival di Sanremo.

La comica siciliana, che ha tra l'altro innescato la travolgente battuta di Russell Crowe su John Travolta e il Ballo del qua qua condita con un già virale "What the fu***k", traducibile più o meno con "machc***zo", è stata l'indiscussa protagonista della terza serata all'Ariston.

A un certo punto la Mannino abbassa lo sguardo e vede un adesivo sul palco. "C'è una stella con scritto Ama... No scusate, dovete farlo vedere". Poi rivolto a uno dei cameraman: "Vieni qua. Come ti chiami? Non fare finta di non vedermi, non puoi venire? Non puoi mandarmi nessuno dei tuoi colleghi? Qua siamo alla Rai, ognuno si fa i fatti suoi. Ma perché non viene Ama?".

Amadeus convince il regista Stefano Vicario a far avvicinare il cameraman e la Mannino finge di irritarsi: "Questo è il maschilismo. L'ho chiamato io e non è venuto, lo ha chiamato lui ed è venuto. Pier Paolo - intima poi al cameraman - fai vedere cosa c'è scritto per terra. La stella con su scritto e Ama e dove sto io cosa c'è scritto? Sedia". Risate un po' imbarazzate sul palco e in platea.