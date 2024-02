Geolier, un caso a Sanremo 2024: perché può vincere, si scatena la rivolta

Fabrizio Biasin 10 febbraio 2024 a

Esiste una “Questione Geolier”. Se fino all’altro giorno non conoscevi Geolier significa che sei vecchio o, banalmente, un “non napoletano”. Se sei giovane o napoletano, lo conoscevi già. Ora invece lo conoscono tutti, si tratta di uno tra gli artisti che più ha “venduto” nel corso dell’ultimo anno, nonché primo nella classifica stilata mercoledì sera dall’abbinata televoto+radio con la sua I P’ Me, Tu P’ Te. ‘Sto ragazzo, per intenderci, riempie il Maradona, se è vero come è vero che ci sono date già previste e biglietti introvabili.

Ma, dicevamo, si è generata una polemica. Molti rispetto al suo provvisorio primo posto si sono indignati: «Ma come è possibile! La canzone è brutta», oppure «Ma come è possibile! La canzone è totalmente cantata in napoletano stretto!». Se la prima considerazione è chiaramente di carattere soggettivo (può piacere o non piacere, anche se è indiscutibilmente “ben scritta”), la seconda può avere delle ragioni di carattere oggettivo. Cioè, siamo pur sempre al festival della canzone italiana, laddove la comprensione del testo dovrebbe essere garantita anche a un tizio della Val di Susa, mentre qui è necessaria una traduzione di qualche genere. In passato altri artisti si erano esibiti cantando in dialetto, ma si trattava di testi “parziali” (un esempio? I veneziani Pitura Freska e la loro Papa nero, presentata nell’edizione del 1997).

In questo caso, invece, parliamo di pezzo interamente scritto in napoletano stretto. Tra i critici, tra l’altro, c’è chi sostiene che la natura del televoto agevoli il giovanotto, parecchio sostenuto dai suoi concittadini a differenza dei suoi colleghi. In questo caso ci sentiamo di poter dire “buon per lui”, ognuno ha i fan che si merita e se gli altri non dispongono di sostenitori pronti a televotare... peggio per loro. Di questa e altre faccende Geo lier ha parlato giusto ieri. «Mi sto divertendo qui, sto maturando molto e cerco di viverla come un’esperienza formativa. La prima sera ho preso confidenza col palco, poi è andata meglio». E ancora: «Alla vittoria non penso, se accadrà andrò all’Eurovision». Ci sono possibilità? Beh, sì. Se volete farvi un’idea di cosa sposti ‘sto ragazzo vi basterà fare un salto alla “Pizzeria Geolier”, appositamente creata a Sanremo come punto di ritrovo dei suoi fan. Ieri l’esterno del locale pareva un distaccamento dei quartieri spagnoli: centinaia e centinaia di fan in totale e devotissima adorazione. Acca’ nisciun e fesso.