Sanremo 2024, effetto-tsunami: ecco le conseguenze per tutte le altre reti

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SCENDE

Un Festival di Sanremo oltre ogni aspettativa col 65.1% di share e 10.561.000 spettatori medi. Ottima anche la performance sui device (smartphone, tablet, smart tv, pc) connessi a RaiPlay con un ascolto di poco inferiore ai 450mila device collegati (+45% circa rispetto alla prima serata del 2023) secondo i dati di OmnicomMediaGroup.

Lo tsunami provocato dalla kermesse ha travolto tutta la controprogrammazione. Restando nella tv di Stato, Rai 2 e Rai 3, rispettivamente coi film Man on fire e Smetto quando voglio, hanno racimolato assieme il 3%, 1 punto in meno rispetto all’anno scorso. Mediaset invece si è affidata alla normale programmazione del martedì ma la Berlinguer su Rete 4 si è fermata al 2%, meglio Le Iene su Italia 1 al 4.3% mentre Canale 5 col film In vacanza su Marte non è andata oltre il 3.3%.

In totale per le reti del Biscione quasi 2 punti in meno di share rispetto al 2023. In controtendenza La7 che con DiMartedì al 4.43% di share ha addirittura quasi raddoppiato il risultato del 2023. Insomma, per certi versi si è riprodotto l’«effetto Santoro”: il pubblico più duro e puro è rimasto fedele alla proposta più impegnata.