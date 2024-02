Sanremo 2024, "dopo 27 anni i Jalisse": i rumors che ribaltano il Festival

09 febbraio 2024 a

Tutto vero: i Jalisse torneranno al Festival di Sanremo a 27 anni dalla loro ultima e unica partecipazione. Era il 1997 e il duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusan, compagni sul palco e nella vita, vinsero con il pezzo cult Fiumi di parole.

Ora, secondo varie fonti, i due coniugi saranno all'Ariston non come concorrenti, ovviamente, ma come ospiti speciali, anzi specialissimi, venerdì sera per la quarta serata del Festival, quella delle cover. Ricci e la Drusan sarebbero già in teatro per le prove generali, e sui social i rumors sono diventati subito virali.

D'altronde, la mitologica vittoria di Fiumi di parole davanti Storie di Anna Oxa e Sei tu della giovane Syria ha scatenato quasi trent'anni di leggende urbane. I Jalisse erano diventati da sconosciuti a famosissimi per qualche mese, prima di venire etichettati velenosamente come "Eurythmics dei poveri" (il riferimento a un ben più quotato duo di pop elettronico, formato dagli strepitosi Annie Lennox e Dave Stewart). Molte ironie hanno accompagnato la loro vittoria in Riviera (più un sospetto di plagio a Listen to Your Heart dei Roxette, anno 1988), e a poco è valso il buon piazzamento al successivo Eurofestival (che godeva allora di molto meno credito e copertura mediatica rispetto agli ultimi anni).

Ben presto, infatti, sul duo è calata una coltre di silenzio, quasi di ostracismo. Marito e moglie hanno raccontato di aver presentato ogni anno una canzone alla commissione che seleziona i brani da ammettere al Festival, venendo puntualmente respinti. Lo stesso è accaduto con Amadeus direttore artistico negli ultimi 5 anni, ma questa volta secondo i ben informati sarebbe stato Fiorello a convincer l'amico: è arrivata l'ora di riaprire le porte dell'Ariston alla più grande e bistrattata sorpresa nella storia del Festival. E proprio con Fiore e Ama la coppia dovrebbe essere protagonista di una divertente gag.