Jalisse, mistero a Sanremo. Amadeus: "Non ne so nulla". Ma la Cuccarini...

A questo punto è un nuovo giallo-Jalisse, con Amadeus che in sala stampa, nel pieno della conferenza stampa prima della quarta serata del Festival, quella delle cover, se ne esce con un "io non ne so niente", scatenando la bagarre di ricostruzioni.

Il tam tam impazzito da Sanremo parte a metà mattinata, quando indiscrezioni dall'Ariston riferiscono che a distanza di 27 anni dal loro successo con Fiumi di Parole, era l'ormai lontanissimo 1997, i Jalisse torneranno al Festival come ospiti. I coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian avevano sempre provato a tornare in gara ma erano sempre stati esclusi dal concorso, ogni anno. Una specie di maligna tradizione che, secondo quanto riportavano i soliti beninformati, sarebbe stata spezzata grazie all'intervento di Fiorello in persona.

Una versione, questa, in parte avvalorata dal siparietto tra Amadeus e Lorella Cuccarini, co-conduttrice venerdì sera, nel corso della conferenza stampa all'Ariston. A chi chiede al direttore artistico se sia vera la notizia circolata nelle scorse ore della presenza dei Jalisse stasera sul palco come ospiti, Amadeus risponde: "Io non ne so nulla". Ma la Cuccarini sembra smentirlo clamorosamente: "Anche io pensavo, ma per domani". Insomma, massimo riserbo e alone di sintomatico mistero, per dirla con le parole del maestro Franco Battiato, anche in assenza di occhiali da sole.

Di sicuro, il ritorno di marito e moglie su quel palco che ne ha decretato la fama improvvisa e poi una sorta di "maledizione" che ne ha accompagnato tutta la carriera sarebbe (anzi, sarà) l'evento mediatico più atteso dai social. Una febbre da evento scatenata già dai primi rumors e che sta montando come una marea. Le ultime voci, infatti, suggeriscono che i già etichettati "Eurythmics dei poveri" potrebbero culminare la loro gag con Amadeus e Fiorello con una vera e propria esibizione musicale. Difficile pensare, però, che stavolta si replichi il Ballo del qua qua.