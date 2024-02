Sanremo 2024, Annalisa si presenta così sul palco: giarrettiere e vernice, esplode l'Ariston

09 febbraio 2024 a

Annalisa si è esibita con Veronica dei La rappresentante di lista per la serata dei duetti sul palco del Festival di Sanremo portando Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics.

La cantante si è presentata all'Ariston con una giacca di vernice nera che le faceva da micro vestito, giarrettiere e calze nere e tacchi alti, neri anche quelli. Social in visibilio, inutile dirlo. "Mio Dio che regine", si legge tra i commenti, "Possiamo chiudere tutto, abbiamo già la vincitrice", scrive qualcuno. "Sei tu il mio Sweet Dream".

La scaletta va avanti ma noi sistematicamente fermi qui. #Sanremo2024 pic.twitter.com/yJ5z1RSnOF — Fran Altomare (@FranAltomare) February 9, 2024

"I sogni sono pericolosi, perché sono forti e forse sono proprio loro a muovere tutto, a farti viaggiare, a farti prendere le decisioni, e come dice la canzone a volte ti travolgono, altre volte ne siamo dipendenti… Ma è una dipendenza bellissima. E forse io sono qui proprio per questo, per un sogno, il sogno della musica che continuo ad inseguire. Con forza", dice Annalisa, alla vigilia della finale di Sanremo dove è in gara con il brano Sinceramente che sta macinando numeri da record ovunque, tra streams e rotazione radiofonica. Un sogno che ha "sempre inseguito, fin da bambina, scegliendo di studiare musica, di studiare canto, di cominciare a scrivere le mie canzoni…".