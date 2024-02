Sanremo 2024, la diretta della quarta serata. C'è già un vincitore: "Tuta gold" la più streammata

09 febbraio 2024 a

La quarta serata di Sanremo 2024 è quella più attesa, seconda sola alla finalissima. La serata dei duetti appassiona milioni di italiani con una gara nella gara senza esclusione di colpi tra i big in gara. Trenta canzoni della storia della nostra musica riadattate con cover attuali e interpretate da artisti che sanno dare quel tocco di inedito a una canzone già nota al pubblico. Angelina Mango con il tributo al papà Pino mango con "La Rondine" è la protagonista assoluta della serata. Lorella Cuccarini, "la più amata dagli italiani", accompagna Amadeus in questa nuova scaletta che troverà il culmine nella classifica finale intorno alle due di notte. Intanto il caso Travolta non si chiude e così anche questa giornata è stata scandita da annunci di ricorsi e da mosse nei prossimi giorni della vigilanza Rai. Amadeus, infine, leggera sul palco un comunicato che riassume la protesta degli agricoltori. Entusiamo per il probabile ritorno dei Jalisse sul palco. Segui la diretta con Liberoquotidiano.it



Ore 20.46 - Si apre la quarta serata del Festival di Sanremo: Amadesu sul palco



Ore 20.30 Angelina Mango e la cover deicata al papà Pino Mango

Angelina Mango canterà assieme al quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma 'La rondine', una delle canzoni del padre Pino Mango, morto quando lei aveva tredici anni. "I miei pensieri saranno molto forti in quel momento - racconta - ma io quella canzone non la trovo disperata. Ci vedo tanta dolcezza, pur essendo struggente".

Ore 19.50 - Il brano di Mahmood è il più streammato

Mahmood scala le classifiche di Spotify: è il brano italiano più streammato al mondo ed è il primo di tutti gli artisti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. "Tuta gold" ha fatto letteralmente il botto

Ore 19.30 Sergio: "Si discute solo di fesserie e scarpe"

"Di fronte a un Festival incredibile che ogni giorno racconta di storie di solidarietà, di battaglie contro il femminicidio e dei morti sul lavoro continuiamo a discutere di fesserie, scarpe e altri temi che non voglio aggiungere". Così l'ad della Rai, Roberto Sergio, in collegamento con Rai2. Parlando del dialogo in musica tra Paolo Jannacci e Stefano Massini ieri sul palco dell'Ariston, incentrato sulla piaga dei morti sul lavoro, Sergio lo definisce "un momento straordinario".



Ecco l'elenco completo per ordine d'uscita dei duetti della quarta serata di Sanremo 2024



Sangiovanni con Aitana - Medley di "Farfalle" e "Mariposas" di Sangiovanni

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia - "Sweet dreams (Are made of this)" degli Eurythmics

Rose Villain con Gianna Nannini - Medley di "Scandalo", "Meravigliosa creatura" e "Sei nell'anima"

Gazzelle con Fulminacci - "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti

The Kolors con Umberto Tozzi - Medley dei successi di Umberto Tozzi

Alfa con Roberto Vecchioni - "Sogna ragazzo sogna" di Roberto Vecchioni

Bnkr44 con Pino D'Angiò - "Ma quale idea" di Pino D'Angiò

Irama con Riccardo Cocciante - "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante

Fiorellla Mannoia con Francesco Gabbani - "Che sia benedetta" di Fiorella Mannoia e "Occidentali's karma" di Francesco Gabbani

Santi Francesi con Skin - "Hallelujah" di Leonard Cohen

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara - Medley di "Sarà perché ti amo" e "Mamma Maria" dei Ricchi e Poveri

Ghali con Ratchopper - Medley dal titolo "Italiano vero"

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino - "Il cerchio della vita" di Ivana Spagna

Loredana Bertè con Venerus - "Ragazzo mio" di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio - Medley dal titolo "Strade" ("Brivido", "O' primmo ammore" e "Chiagne")

Angelina Mango con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma - "La rondine" di Mango

Alessandra Amoroso con i BoomDaBash - Medley

Dargen D'Amico con BabelNova Orchestra - Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis

Mahmood con i Tenores di Bitti - "Come è profondo il mare" di Lucio Dalla

Mr.Rain con i Gemelli Diversi - "Mary" dei Gemelli Diversi

Negramaro con Malika Ayane - "La canzone del sole" di Lucio Battisti

Emma con Bresh - Medley di Tiziano Ferro

Il Volo con Stef Burns - "Who wants to live forever" dei Queen

Diodato con Jack Savoretti - "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De André

La Sad con Donatella Rettore - "Lamette" di Donatella Rettore

Il Tre con Fabrizio Moro - Medley di Fabrizio Moro

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi - "Lady Marmalade" di Labelle

Maninni con Ermal Meta - "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta

Fred De Palma con gli Eiffel 65 - Medley degli Eiffel 65

Renga Nek - Medley dei loro successi