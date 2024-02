Geolier, in campo Andrea Orlando del Pd: "Inutile che fischiate", l'affondo politico

10 febbraio 2024 a

Nella serata della cover del Festival di Sanremo, quella di venerdì 9 febbraio, vince a sorpresa - fino a un certo punto - Geolier, che ha cantato insieme a Guè Luquè e Gigi D'Alessio. Il terzetto ha portato un medley composto da tre brani: Brividi, O' primmo amore, Chiagne. Insomma, classici della canzone napoletana.

Dietro la vittoria della serata, il voto massiccio di Napoli e dalla Campania, un voto massiccio "coltivato" con cura da Geolier da ben prima dell'inizio del festival. L'artista, per inciso, è anche popolarissimo sui social. Tutto lecito, sia chiaro. Ma la platea dell'Ariston ha gradito fino ad un certo punto: quando Amadeus ha comunicato il primo posto in classifica di Geolier, all'anagrafe Emanuele Palumbo, ecco una selva di "buu" e fischi.

Insomma, protesta all'Ariston contro la classifica e contro quel primo posto. Ed in questo contesto, ecco che su X in difesa del cantante di Napoli classe 2000 si è schierato Andrea Orlando, il piddino ex ministro della Giustizia: "Inutile che fischiate, Gigi fa la differenza", ha scritto sul social riferendosi ovviamente a Gigi D'Alessio. Dunque, un secondo commento, dal sapore politico: "È chiaramente contro l'autonomia differenziata", ha concluso riferendosi al brano di Geolier.