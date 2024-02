Mahmood, avete notato l'anello? Cifre folli: quanto costa

10 febbraio 2024 a

Sanremo non è solo musica. Nelle cinque serate del festival, i cantanti finiscono sotto la lente di ingrandimento. È il caso di Mahmood che, oltre alla sua bravura, ha attirato l'attenzione per un altro dettaglio: un anello appariscente sfoggiato sul palco dell'Ariston nella puntata di venerdì 9 febbraio. Fin qui nulla di cui stupirsi, visti i look elegantissimi sfoggiati. Eppure a far rizzare le orecchie degli esperti è il suo costo.

Si tratta infatti di un gioiello in oro giallo traforato che è stato subito identificato come un Cartier come tutti gli altri gioielli da lui indossati. Questo anello fa parte della collezione Panthere di Cartier ed è un gioiello in oro giallo 750/1000, granati tsavorite e onice dal prezzo più che elevato. Quanto? Sul listino costa ben 25.700 euro. A quello, poi, va aggiunto l'abito Dolce e Gabbana, gli auricolari personalizzati e tutti gli altri gioielli Cartier. Insomma, Mahmood non ha badato a spese.

Intanto, nella serata duetti, l'artista si è esibito sulle note di "Come è profondo il mare". Una performance, la sua, che ha emozionato tutti, soprattutto i fan di Lucio Dalla. Eppure il cantante è stato escluso dalla classifica finale. Più buone le notizie invece che riguardano il suo brano, "Tuta Gold", in gara per la vittoria. Con il pezzo Mahmood si è già aggiudicato una bella fetta di pubblico e di stampa che, per ben due serate consecutive, l'ha fatto finire in top 5.