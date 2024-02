Myrta Merlino, lo sfogo scuote Sanremo: "Vi dovete vergognare!"

10 febbraio 2024 a

a

a

"Il pubblico in sala si vergogni", sbotta su X Myrta Merlino. La conduttrice di Pomeriggio Cinque non ha gradito i fischi riservati dall'Ariston a Geolier proclamato vincitore della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 dedicata a cover e duetti. Il rapper napoletano si è esibito con Guè, Lucè e Gigi D'Alessio, piazzandosi al primo posto nella classifica davanti ad Angelina Mango e la platea non ha trovato meglio da fare che fischiare o andare fuori dal teatro. "Geolier, ragazzo di talento idolatrato da tutti gli adolescenti d'Italia per il genere musicale che rappresenta, non vince in quanto napoletano ma viene fischiato in quanto napoletano", tuona Myrta Merlino. Del resto sui social proprio per il luogo di nascita il rapper è stato attaccato dagli haters. “Fra cover stupende e voci da brivido ha vinto la più brutta”, si legge sui social. E ancora: “Una serata bellissima con un finale schifoso, ma chi ha votato”. Ma poi si è andati oltre, con commenti di questo tenore: “Togliete il diritto di voto ai napoletani”, “I napoletani spenderanno tutta la loro vita per una qualsiasi causa che non sia lavorare”.

Eppure il 23enne Emanuele Palumbo, in arte Geolier (“secondino" in francese come guardia carceraria ma anche come abitante di Secondigliano) è uno dei principali rappisti italiano. Il suo successo è clamoroso: stiamo parlando dell’artista più ascoltato sulle principali piattaforme, soprattutto su YouTube dove è presenza fissa nella top ten. Nel 2023 poi esce Il coraggio dei bambini, a oggi vincitore di cinque dischi di platino, un numero che aumenta esponenzialmente fino a 53 se contiamo tutte le opere uscite in questi primi cinque anni di carriera. Il giorno dopo i fischi Geolier però ammette che quella di ieri sera è stata "una delle esibizioni più brutte. Anzi, la più brutta". "Ho fatto di tutto per portare sul palco questi tre mostri. Poi, vincere e andare sul palco con le persone che fischiano, che si alzano e se ne vanno...". "Il pubblico in sala si vergogni", ha detto Myrta Merlino.