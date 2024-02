Annalisa, scollatura ombelicale, reggicalze e acuto: standing ovation a Sanremo

11 febbraio 2024 a

Acuto e standing ovation: Annalisa si prende tutto l'Ariston e lancia la sua candidatura alla vittoria finale di Sanremo, naturalmente Geolier e Angelina Mango permettendo.

La cantante savonese è splendida in abito da sera nero lunghissimo, con scollatura "ombelicale" che mostra l'ormai celebre tatuaggio della conchiglia in mezzo al décolleté e reggicalze a vista d'ordinanza, con spacco conturbante sulla gamba sinistra.

Ma sono soprattutto le doti vocali a far esplodere il teatro, quasi "casa sua". Anche perché Sinceramente è pezzo insieme sanremese e tarato per diventare un tormentone nei prossimi mesi.

Continuano incessanti intanto le testimonianze critiche sul funzionamento del televoto. La lamenetela più frequente è che non viene ricevuta la notifica del voto alla canzone preferita anche a distanza di due o più ore. "I tecnici riferiscono che bisogna continuare a votare finché non si riceve la conferma" scrive Ghali sulla sua pagina Facebook.

"Ho provato dieci volte e ancora nessuna conferma" scrive un suo fan e dello stesso tenore sono molti altri messaggi. Amadeus ha rassicurato tutti che il televoto è lento ma funziona. Anche Annalisa e Geolier, tra i papabili per il podio, invitano i fan a non demordere e a continuare a votare finché non si riceve l'sms con la conferma.