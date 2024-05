Franco Di Mare, funerali in piazza del Popolo. La figlia: "Sarebbe meravigliato da questo clamore"

20 maggio 2024 a

a

a

Una Chiesa degli Artisti stracolma di amici e colleghi di una vita. A Roma, in piazza del Popolo, si sono celebrati i funerali di Franco Di Mare, storico giornalista e volto della Rai. Colpito da un mesotelioma incurabile, si è spento venerdì 17 maggio. In chiesa hanno parlato sia la moglie Giulia che la figlia Stella. "Perdonami Franco se non sorrido forse domani. Oggi non ce la faccio. Sei stato un compagno come si leggono nei libri e spero di averti fatto felice. ‘Lilli’ ti amo tanto e intensamente" ha detto la prima. "So che oggi sarebbe meravigliato da questo clamore grazie per la fiducia incondizionata, non mi hai mai fatto dubitare delle mie possibilità. Sapevo che volevo arrivare più in là, e ti ringrazio" ha detto poi la figlia in lacrime.

Le esequie sono state celebrate da don Walter Insero che ha ricordato l'inviato di guerra: "La vita di Franco non è finita. La sua anima continua a vivere e ad amare. La nostra vita non finisce con la morte, la morte non si subisce. Si attraversa per andare verso l’eternità. Franco aveva questa Fede. Amava cucinare, lo sapeva fare da vero chef, ricorderemo il suo amore per la tavola, che era stare insieme con le persone. Un uomo capace di andare controcorrente, con una forte personalità ironica con la quale ha scherzato anche nei momenti più seri della malattia. Ha sempre avuto una battuta cercando di portare leggerezza per non aggravare e non pesare con questa sua gentilezza d’animo".

Franco Di Mare, una morte annunciata e il suo insegnamento

Fra i primi ad arrivare in chiesa i colleghi Francesco Giorgino, Serena Bortone e Bruno Vespa. Quest'ultimo lo ha ricordato così: "Ci sentivamo continuamente, con messaggi privati. Il suo messaggio di commiato è stato veramente bellissimo. Franco era generoso ed era difficile non volergli bene. Spero che la Rai, che con lui s’era addormentato, si sia risvegliata. La presenza dei dirigenti è un ottimo segnale". Alla Chiesa degli Artisti sono arrivati infatti anche l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, il direttore generale, Giampaolo Rossi e la presidente Marinella Soldi.