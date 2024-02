Domenica In, Lino Banfi imbarazza Annalisa: "Ho scoperto che la sensualità..."

11 febbraio 2024 a

Momenti imperdibili con Annalisa sul palco dell'Ariston (di nuovo) ospite di Mara Venier a Domenica In, per lo specialone post Festival di Sanremo. L'interprete di Sinceramente, arrivata terza, ammette di essere stanca morta con soli 20 minuti di sonno alle spalle, ma di essere comunque felice.

Sul palco che l'ha vista protagonista ogni sera, e apprezzatissima anche per il look particolarmente sensuale, la cantante savonese incassa le parole forse più inattese, quelle di Lino Banfi. "Annalisa, tu che puoi essere mia nipotina. Volevo dirti che dal primo momento che ti ho vista cantare, con i miei trascorsi che ho di film con tutte le più belle donne d'Europa, ho scoperto che la sensualità è come la cultura: quando non viene sbattuta in faccia alle persone ma arriva con garbo vuol dire che ce l'hai nel Dna". "Posso? E' un complimento bellissimo, grazie", e schiocca un bacio al comico pugliese.

Per il resto, è una sarabanda di momenti anche piuttosto raggelanti. A un certo punto Zia Mara, nella foga di fare i complimenti alla sua ospite, le lascia intendere tra le righe che non si sarebbe mai aspettata un "botto" come quello degli ultimi due anni. E su X qualcuno lo fa notare: "Andrea Delogu - scrive una telespettatrice rivolgendosi direttamente alla rossa conduttrice, anche lei ospite di Domenica In -, grazie per aver dissentito con le tue espressioni alla caz***a di Mara su Annalisa. Grave dire che non si immaginava avesse tutto questo talento".

Molti si entusiasmano per la danza scatenata della Venier sulle note dell'ultimo pezzo di Annalisa, ma c'è anche chi storce il naso: "A Domenica In stanno glorificando Annalisa come grande cantante, grande artista, profilo internazionale, grande di qua, grande di là... Tutto ciò per una che fa musica da Tik Tok e niente più. È legale, eh. Però non è grande musica. Siamo all'esaltazione della mediocrità".