Annalisa fulmina il giornalista: "Non rispondo neanche", la domanda che fa calare il gelo

Cala il sipario sul 74esimo Festival di Sanremo: vince Angelina Mango con La Noia. Ascolti record per l'ultima di Amadeus, ammesso che ultima sia davvero. Staremo insomma a vedere. Ma il giorno successivo al termine della kermesse, tutti i riflettori sono ancora puntati sul Festival, tra polemiche, annunci, complotti e chi più ne ha più ne metta.

Tra i favoriti della vigilia c'era Annalisa, in gara con Sinceramente. Ha chiuso sul podio, in terza posizione. Ma la sua canzone è già uno strepitoso successo in radio. Insomma, ha conquistato tutti con la sua potenza artistica e anche con i look provocanti che ha sfoggiato sera dopo sera, outfit caratterizzati da shorts inguinali, collant e reggi-calze sempre in evidenza.

E così eccola, Annalisa, nella conferenza stampa del mattino, a cui i primi tre classificati sono chiamati a partecipare. Ad un certo punto, ecco che un giornalista, con fare polemico, le chiede se effettivamente sia vero quanto sostiene qualcuno, ossia che abbia usato l'autotune durante la gara (si tratta del dispositivo elettronico che "corregge" il tono della voce degli artisti). Domanda che fa calare un gelo siderale nella sala stampa. Dunque, la risposta: "Poi sulla seconda domanda forse non è neanche il caso di rispondere", taglia cortissimo Annalisa, che chiude con una risata.