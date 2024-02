Ilary Blasi contro Totti in tribunale: "Dove si è bruciato 3 milioni e 324mila euro"

13 febbraio 2024 a

Si accende lo scontro in aula per la causa di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo quanto riporta La Verità la conduttrice ha accusato l'ex Capitano della Roma di aver buttato soldi su soldi ai casinò.

"Con profonda amarezza e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media 'brucia' al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli". "Risulta infatti che, nel periodo dal settembre 2020 al settembre 2023, l’ex azzurro ha sperperato al gioco mediante svariati bonifici la maggior parte dei quali a favore del Casinò di Montecarlo, l’impressionante somma complessiva di 3 milioni 324 mila euro".

Soldi che secondo i legali avrebbe dovuto comparire nei bonifici destinati alla famiglia. Non solo. Totti avrebbe anche lasciato la figlia Isabel da sola in albergo per partecipare a un evento - notizia smentita dai legali - e avrebbe evitato di documentare alcuni conti (uno dei quali a Singapore) ai giudici. Sempre secondo la Verità, molti dei conti correnti accesi dall’ex numero 10 sarebbero stati nascosti al Tribunale.

Il giudice Simona Rossi ha fissato la prossima udienza per il 31 maggio 2024. L'attenzione si concentrerà sulle presunte relazioni extraconiugali di entrambe le parti. Ilary Blasi chiama in causa Noemi Bocchi, che sarà con ogni probabilità sentita in aula, sostenendo che sia stata la causa della fine del suo matrimonio. Totti invece chiama come testimone Cristiano Iovino, "l’uomo del caffè", il personal trainer che ha già raccontato di avere avuto una relazione con la conduttrice, prima che apparisse Noemi. Non solo: i legali di Totti avrebbero indicato altri presunti flirt di Ilary Blasi con personaggi piuttosto noti nel mondo dello spettacolo.