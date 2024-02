Piazza Pulita, Bocchino: "Antisemitismo tra gli elettori Pd e 5s", bagarre in tv

16 febbraio 2024 a

A Piazza Pulita va in onda uno scontro duro tra Italo Bocchino ed Emiliano Fittipaldi. Al centro del dibattito ci sono le parole di Ghali che ha usato il palco dell'Ariston per il suo comizio pro-Gaza. Come è noto dopo le uscite del cantante che hanno messo in imbarazzo la Rai e Mara Venier. La lettura del comunicato in cui l'ad Roberto Sergio ha scelto di dissociarsi dalle accuse di genocidio contro Israele hanno scatenato una vero e proprio putiferio con l'ad di viale Mazzini finito sotto protezione per le minacce ricevute.

Gli scontri e gli assalti dei pro-Gaza alle sedi Rai hanno fatto il resto con insulti e lanci di oggetti contro gli agenti della polizia. E così a Piazza Pulita la verità dei numeri fa male a quella parte della sinistra che ha trovato in Ghali il nuovo guru. Il sondaggio di Renato Mannheimer parla chiaro: per oltre il 70 per cento degli elettori di Pd e M5s, Ghali ha fatto bene a parlare di genocidio a Sanremo. E così Italo Bocchino non le manda a dire: "C'è un forte antisemitismo tra elettori Pd e 5 Stelle".

La risposta di Emiliano Fittipaldi: "Ma che stai dicendo? Non puoi infangare in questo modo l'elettorato di centrosinistra". Peccato che i numeri mostrati da Mannheimer lasciano poco spazio all'interpretazione. A quanto pare gli elettori di centrosinistra la pensano allo stesso modo di Ghali e le chiacchiere stanno a zero...