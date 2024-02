Affari Tuoi, Martina si accascia sul tavolo: l'imprevisto sorprende lo studio

16 febbraio 2024 a

Una partita iniziata col botto, ma finita nel peggiore dei modi quella andata in scena giovedì 15 febbraio ad Affari Tuoi. Su Rai 1, Martina e il marito Matteo sono arrivati verso il finale con quattro pacchi: due rossi e due blu. Tra quelli rossi anche i tanto agognati 300 mila euro. Alla proposta del dottore di cambiare pacco, Martina ha rifiutato proseguendo nella sua partita. A quel punto, rimasti con 10-15 e 300 mila euro, il dottore ha rilanciato offrendo loro 40 mila euro.

Una cifra alla quale la coppia non ha potuto rifiutare. Peccato però che poco dopo hanno eliminato il pacco da 10, lasciando chiuso quello più ambito. I 300 mila, infatti, erano nel pacco della concorrente. Martina si è trovata sul punto di piangere. Si è accasciata sul tavolo da gioco e si è messa le mani sul volto, in segno di disperazione. Inutili dunque i tentativi di Amadeus di rincuorarla. "Me lo sentivo" ha subito commentato lei.

E sul web i commenti non sono mancati: "Lo sapevoooooo, anni e anni a guardare affari tuoi ormai ho capito la tattica del dottore" ha scritto qualcuno, "2 volte di fila 40mila ti ha offerto… ma pensaci su invece di bla bla bla" ha twittato qualcun altro. E ancora: "La frase più stupida che dicono ogni volta che perdono grosse cifre ‘me lo sentivo’ ma allora perché accetti?".