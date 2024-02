Affari Tuoi, la frase che scappa a Martina sul pacco 15 con 300mila euro

15 febbraio 2024 a

Una partita mozzafiato ad Affari Tuoi. Nella puntata andata in onda questa sera, giovedì 15 febbraio, i protagonisti sono Matteo e Martina da Ascoli Piceno. La partita scivola via con una sfilza di pacchi blu fatti fuori senza tanti complimenti. Un vero e proprio rullo compressore che però si ferma sul finale quando sul campo ci sono ancora i 300mila euro, i 15mila euro e un pacco blu. A questo punto il dottore offre 40mila euro.

Una cifra considerevole che Martina decide di accettare dopo essersi consultata con Matteo. Ma qualcosa va storto. Infatti poco dopo viene aperto un pacco e Martina fa fuori l'ultimo blu rimasto in gioco. Ad offerta ormai accettata sul campo sono rimasti 15mila euro e 300mila euro. E qui il dottore infierisce chiamando Amadeus per ricordare una cosa: in passato una partita era finita allo stesso modo e il dottore aveva offerto 115mila euro.

La stessa cosa che avrebbe fatto anche questa volta ma solo con due pacchi sul campo. Una doccia gelata per i due concorrenti che avevano appena accettato 40mila euro. Subito dopo l'apertura del pacco numero 15, quello che è nelle mani di Martina e Matteo: ci sono 300mila euro. Lei, distrutta dalla notizia, si rivolge a lui: "Te lo avevo detto, me lo sentivo che li avevamo in mano". Momenti di gelo in studio. Regoleranno i conti a casa...