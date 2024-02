Affari Tuoi, Martina criticata sui social: "Per due volte, non è mai successo"

16 febbraio 2024 a

a

a

La partita di Martina e Matteo ad Affari Tuoi ha fatto parecchio discutere. Nella puntata andata in onda ieri, giovedì 15 febbraio, la concorrente di Ascoli Piceno ha giocato una partita perfetta fino agli ultimi pacchi. Quelli blu sono saltati via come birilli. Ma la partita ha conosciuto una battuta di arresto proprio al giro finale quando sul campo erano rimasti 15mila, 300mila e un pacco blu.



Martina ha accettato l'offerta del dottore di 40mila euro. La stessa offerta che era stata proposta poco prima. Insomma per due volte nell'arco di pochissimi minuti il dottore ha offerto la stesa cifra. Quando l'offerta del dottore è stata accettata sono stati aperti tutti i pacchi e Martina ha scoperto che nel suo c'erano 300mila euro.





Uno sconforto indicibile con la frase "me lo sentivo, te lo avevo detto" rivolta a Matteo. Gelo in studio e Amadeus in imbarazzo per lo scivolone di Martina che di fatto ha visto sfumare 300mila euro in un secondo. E così sui social in tanti si sono scatenati. c'è chi dice di aver "compreso ormai la tattica del dottore" e chi sottolinea un dettaglio non da poco: "Non si è mai visto fare la stessa offerta da 40mila in uno spazio di tempo così limitato, dovevano capirlo. Poi dicono me lo sentivo e allora rifiuta pirla..". Insomma quei 40mila euro offerti per ben due volte dal dottore avrebbero dovuto in qualche modo mettere in allarme Martina. Ma così non è stato...