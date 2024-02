The Voice, Michele Ciuffreda: "Un angelo del mare, ha salvato vite", chi è

Claudio Brigliadori 18 febbraio 2024 a

a

a

Dopo l’epopea sanremese, Rai 1 non cambia spartito del venerdì sera: non sarà il Festival, ma anche The Voice Senior promette il suo bel fardello di colpi di scena e polemiche. A condurlo, come sempre, Antonella Clerici (secondo più d’uno, tra le candidate per tornare all’Ariston, tra l’altro). Debutto più che buono con 3 milioni e mezzo di telespettatori e share del 21,48% (superato Ciao Darwin 9 su Canale 5), con formula fondamentalmente immutata. Sul palco per le Blind auditions si alternano signori e signore in cerca della gloria mai raggiunta da giovani e altri concorrenti che famosi lo sono stati, eccome, ma che sono caduti nel dimenticatoio per svariate ragioni.

Del primo gruppo fa parte Michele Ciuffreda, 65enne da Foggia, che porta un classico decisamente agée di Natalino Otto, In cerca di te (quella del mitico Solo me ne vo per la città). L’esibizione non convince i quattro coach, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa (prima novità, al posto dei Ricchi e Poveri). Non si gira nessuno e allora subentra l’effetto-emozione, con la Clerici che rivela come il pensionato sia in realtà «un angelo del mare, ex Luogotenente della Guardia Costiera che salvato molte vite».

Per questo Arisa lo “salva” (seconda novità del format), facendolo tornare nelle prossime puntate. Tocca poi al vip in incognito: stavolta è Mario Rosini, che 20 anni fa esatti era arrivato secondo a Sanremo dietro a Marco Masini. Canta Ritornerai di Bruno Lauzi (più di un indizio) e D’Alessio lo riconosce subito: «Mario è un artista». «La vita è bellissima, ti dà chance strane che tu non puoi prevedere, come l'esperienza che sto per vivere adesso», sorride Rosini. E alla fine, gira che ti rigira, si torna sempre all’Ariston.