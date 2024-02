Marisa Laurito: "De Luca bravo. L'insulto a Meloni? Può scappare"

Roberto Tortora 19 febbraio 2024 a

Non si attenua l’eco delle polemiche scatenate dall’insulto rivolto dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sceso in piazza a Roma con i sindaci per manifestare contro la riforma del governo, approvata in Senato, sull’Autonomia differenziata, De Luca ha apostrofato così la premier: "Meloni? Senza soldi non si lavora. Str***a, lavori lei".

A dare sostegno alla protesta di De Luca anche l’attrice Marisa Laurito, intervistata dal Corriere della Sera e per nulla pentita di essere scesa in campo anche lei: “Sono direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Forcella, la questione dei fondi alla Cultura mi tocca da vicino, siamo i più poveri di tutti. Con De Luca non siamo proprio amici, l’avrò incrociato qualche volta, però certo mi sta molto simpatico. A prescindere dalle sue sfuriate fa anche cose buone. Da sindaco di Salerno è stato salvifico per la città, l’ha rimessa in piedi. E ha condotto la nostra regione fuori dalla pandemia. Inoltre dimostra un’attenzione particolare per il turismo, insomma è bravo. Questa faccenda dei fondi bloccati – spiega la Laurito - è seria, al governo si passassero una mano sulla coscienza. La programmazione è ferma, c’è gente alla fame, non ci sono soldi per pagare gli stipendi. La cultura è l’immagine di un Paese”.

Sull’insulto al presidente del Consiglio, però, la Laurito si arrampica sugli specchi: “Non è così, hanno preso un fuorionda, non l’ha mica detto direttamente a lei, almeno così ci ha spiegato, io non c’ero. Tutti noi, quando non siamo ripresi, diciamo cose un po’ così... non è una risposta meravigliosa, lo ammetto, però non è carino nemmeno invitare De Luca ad andare a lavorare, uno come lui che lavora da mattina a sera. Ha diritto di offendersi anche lui. Un’uscita infelice, però può scappare. Bisogna considerare le circostanze. Immagini duecento sindaci della Campania che manifestano liberamente e si vedono chiudere i portoni in faccia dalla polizia, questo non è bello, in democrazia. Certo che ormai, per chi lavora in pubblico, è un incubo. Le tensioni ci sono, se poi ti riprendono di nascosto…”.

Marisa Laurito non solo appoggia De Luca, ma lo vedrebbe bene anche al posto di Elly Schlein: “Siamo tutti esseri umani, con i nostri difetti. Lui però ha più pregi. È uno che promette le cose e poi le fa, e c’è grande bisogno di politici che mantengano le promesse. Noi non ci fermeremo. Chi conosce De Luca sa che è un tipo molto pragmatico, l’ho già ringraziato pubblicamente per quello che ha fatto finora. Questo dei fondi – conclude l’attrice napoletana - per noi campani è un problema molto serio. Con quei soldi si dà vita a imprese artigianali che producono reddito, se non arrivano si blocca tutto”.