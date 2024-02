Ginevra Bompiani a Stasera Italia: "Perché anche De Luca deve ricevere delle scuse"

18 febbraio 2024 a

Ginevra Bompiani non usa giri di parole a Stasera Italia. Nella puntata andata in onda ieri sabato 17 febbraio, la giornalista e opinionista ha parlato dello scontro tra Vincenzo De Luca e Giorgia Meloni. Come è noto il governatore della Campania ha più volte insultato il governo. Qualche giorno fa si è spinto oltre ogni limite possibile e ha messo nel mirino direttamente il premier chiamandola "str...".

Dal Pd solo silenzio. Nessuna condanna da parte della sinistra, nessuna parola a riguardo dalla segretaria Elly Schlein. E così la Bompiani afferma che le scuse, a suo dire, dovrebbe riceverle anche De Luca. "De Luca gli è scappata una parola e poi si è scusato- A questo punto è De Luca che dovrebbe ricevere delle scuse e anche tutti i sindaci che erano con lui", spiega. E il motivo viene svelato poco dopo. Secondo la Bompiani, De Luca non è stato ricevuto dalle istituzioni e dunque ecco che è lecito insultare la premier, questo il sotto-testo delle sue dichiarazioni. "È gravissimo che una rappresentanza del Sud così importante non venga accolta da nessuno", ha affermato.

"Una protesta così importante è grave che venga accolta dalla polizia che li ferma e che quasi li picchiano", ha aggiunto. E ancora: "E poi vanno a bussare alle porte e non c’è nessuno. Dov’è questo governo? È impossibile che siano tutti con la signora Meloni. Qualcuno – ha concluso – ci deve essere a Roma ad accogliere queste persone".