Eros Ramazzotti affondato da Marica Pellegrinelli: "Non mi ha mai sostenuto"

Marica Pellegrinelli, in una intervista a Grazia, non risparmia qualche frecciata all'ex marito Eros Ramazzotti: "Era prevenuto, mi amava ma non ha mai sostenuto le mie ambizioni anche solo quella di finire l'università. E io non ho mai voluto sfruttare la sua immagine. Anche quando il matrimonio è terminato non ho preso niente. L'assegno che prendo è per i bambini poi ho l'usufrutto di una casa a Milano intestata ai bimbi. Di mio non c'è niente. A un certo punto ho capito che non avevo potere. Non avevo costruito niente di mio a parte la mia bellissima famiglia".

Ora Marica sta per allargare la sua famiglia con William Djoko, con il quale aspetta una bambina: "Sono stata molto fortunata. Mi sono aperta all’amore, rischiando e mettendo del proprio in una relazione in cui si hanno culture quasi totalmente diverse. Lui è camerunense da papà, ucraino e olandese da mamma, nato e cresciuta in Olanda". Prima di lui, aggiunge, "nessuno era mai entrato in casa mia, non avevo mai presentato nessuno ai miei figli”.

"Io e William siamo affini e coetanei, ci capiamo al volo, questo non si può spiegare”, prosegue Marica Pellegrinelli. "Questa terza maternità è un dono. Io ero già felice con due figli, ma William me lo chiedeva sempre… Ci sono più preoccupazioni, da più giovane hai un supporto genitoriale diverso…". Marica ed Eros infatti hanno due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, di 12 e 8 anni. "Ci si può allontanare ma questo non vuol dire mancarsi di rispetto o negare l’amore che è stato. Non potrei mai dire di non amare il padre dei miei figli o l’uomo che ho amato. Per me è stato fondamentale presentargli William prima che lo presentassi ai bambini… Prima di noi ci sono i nostri figli".