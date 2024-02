Domenica In, Sabrina Ferilli e la frase sfuggita "Fuori dai cog***"

19 febbraio 2024 a

a

a

Sabrina Ferilli si prende la scena a Domenica In. Tra gli ospiti della puntata del 18 febbraio su Rai 1, l'attrice non si è smentita mostrando tutta la sua simpatia. Affiancata da Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, la Ferilli torna nella prima serata con una serie che strizza l’occhio a due film che hanno fatto la storia del cinema - Viale del Tramonto ed Eva contro Eva - e a una serie di grande successo come la francese ’Call My Agent’.

Si tratta della serie tv Gloria, in onda lunedì 19 febbraio e poi 26 e 27 febbraio su Rai 1. Il divertimento è assicurato, ma non mancherà il monito sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social. Ecco allora che da Mara Venier, la Ferilli ha voluto parlare del suo nuovo progetto. In particolare, però, è stata una scena a catturare l'attenzione degli utenti del web.

"Lavoro di m***": Mara Venier, scoppia un'altra bufera a Domenica In

Assisi ha ripetuto ai telespettatori le date da segnare sul calendario nel caso in cui volessero seguire la serie tv. A quel punto l'attrice romana ha bloccato il collega con tanto di battuta che ha scatenato l'ironia di tutti. "Con otto giorni andiamo fuori dai co****ni", ha detto l'attrice. E la Venier non è riuscita a trattenere le risate. "Dai?", ha chiesto scherzando Assisi. E lei ha risposto: "Dai mar**i". Nuove risate in studio e non solo.