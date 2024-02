Fedez-Ferragni, il timore della mamma del rapper: "Ce lo auguriamo tutti quanti"

23 febbraio 2024 a

"Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene": la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, lo ha detto all'Adnkronos, che l'aveva raggiunta per un commento sulla situazione a casa Ferragnez. Ieri, infatti, Dagospia ha lanciato la notizia della presunta fine della relazione tra Chiara Ferragni e il rapper, spiegando che quest'ultimo avrebbe lasciato la casa a Milano domenica 18 febbraio per non farvi più ritorno. I diretti interessati non hanno né confermato né smentito lo scoop, preferendo per ora il silenzio. E lo stesso ha fatto la madre del cantante, che ha voluto evitare commenti.

La Berrinzaghi si è limitata a dire solo: "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre". E poi: "Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene".

Stando a quanto riportato dal portale di Roberto D'Agostino, la crisi nella coppia sarebbe iniziata un anno fa, dopo l'edizione di Sanremo che la Ferragni ha condotto insieme ad Amadeus. Pare che i rapporti tra moglie e marito si siano incrinati ogni giorno di più, fino alla rottura finale, che sarebbe arrivata nonostante i loro ripetuti tentativi di ricucire e apparire sereni davanti alle telecamere.