Rottura Ferragni-Fedez, Fiorello: "A mezz'asta"

"Tutti, tutti i giornali ne parlano. Pensate, oggi i social hanno i follower a mezz'asta": Fiorello lo ha detto a Viva Rai 2 a proposito della presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Lo scoop è stato lanciato ieri da Dagospia, secondo cui il rapper avrebbe lasciato l'attico di Citylife domenica 18 febbraio senza farvi più ritorno. Lo showman siciliano ha quindi fatto ironia sul largo seguito della coppia, che negli anni si è affezionato ai Ferragnez. I diretti interessati, al momento, non hanno commentato la notizia. Ma è probabile che la Ferragni ne parli domenica prossima, il 3 marzo, da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Canale Nove. La sua ospitata è stata annunciata dal talk stesso ieri.

Proprio in riferimento a questa notizia, Fiorello ha fatto un appunto: "Sempre che il Codacons lo permetta". Il riferimento è alla diffida che ieri l'associazione dei consumatori ha presentato al talk del canale Nove, criticando il fatto che al momento l'imprenditrice digitale è indagata. A tal proposito, lo showman ha voluto fare un appello al Codacons: "Che è la prima volta che un indagato va ospite in un programma? Io non ci vedo niente di male". E infine: "Sarà durissimo un mondo senza i Ferragnez, ma ce la faremo”.