Chiara Ferragni da Fazio? Non è un caso: cos'è successo 8 anni fa

Galeotto fu un verso della sua canzone "Vorrei ma non posto” e un cuore esibito durante una puntata di Che tempo che fa. Era il 2016 e a quei giorni si fa risalire la data ufficiale dell'inzio della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Testimone Fabio Fazio che ora, a distanza di otto anni, si troverà nella situazione opposta: sarà infatti testimone della fine della storia d'amore dei Ferragnez intervistando questa volta lei che, secondo i beninformati, sarebbe stata mollata dal rapper.

Il 3 marzo, infatti, Chiara Ferragni sarà ospite di Fazio nella trasmissione Che tempo che fa sul Nove per confermare il Dago-scoop sulla fine del suo matrimonio con il rapper. Un matrimonio da favola al quale si era arrivati, racconta la biografia non autorizzata “Essere Chiara Ferragni” di Federico Mello (Compagnia editoriale Aliberti), proprio grazie alla canzone tormentone di quell'estate nel quale Fedez elencava tutte le degenerazioni tipiche dei social tirando in ballo colei che è considerata massima esponente di quel mondo superficiale che tante volte lo stesso rapper aveva stigmatizzato nelle sue canzoni. "Una denuncia dell’ossessione collettiva per i social, del vizio di pubblicare online i dettagli della propria vita privata", puntualizza Mello ricordando il verso specifico che riguardava l'influencer: "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton / Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John".

Mello, sottolineando la solita capacità dell'influencer di sfruttare ogni occasione, racconta che invece di offendersi lei ha rilanciato con un piccolo video in cui cantava il verso incriminato. Fedez l’ha visto e subito ha postato un video buffo su Snapchat in cui diceva “Chiara limoniamo”. "Abbiamo iniziato a scriverci. Mi ha invitato a cena. E io ho pensato: bello, mi piace così diretto. I ragazzi oggi sono troppo indecisi", ha rivelato Chiara Ferragni in una intervista a Vanity Fair. Adesso che la loro relazione è giunta al capolinea la pensa ancora così?