L'Eredità, 100 secondi e il disastro senza precedenti: "Veneto confina con la Svizzera"

18 aprile 2024 a

A L'Eredità, nella puntata andata in onda questa sera giovedì 18 aprile, qualcosa è andato nel verso storto. Facciamo una premessa: le domande che vengono poste ai concorrenti non sono sempre semplici e la percezione che si ha da casa sui tempi di reazione o sulle risposte è nettamente diversa da chi si gioca la partita in studio e sotto ai riflettori.

E così nel mirino di chi commenta le puntate in diretta ci sono finiti i concorrenti che questa sera si sono sfidati nella battaglia dei 100 secondi: la carrellata di domande e risposte che poi apre le porte alla ghigliottina. Gli errori sono stati tanti.

E così qualcuno sui social si sfoga: "Questi “campioni” sono laureati, dottori e professori, ma la Scoperta dell’America è del 1442, Modugno canta Vecchio Paletot e il Veneto confina con Svizzera e Slovenia". Poi però nel mirino ci finisce direttamente il campione che si accomoda sulla poltrona della ghigliottina: "Pazzesca #leredita di oggi con il gioco dei 100 secondi in cui nessuno ne azzeccava una e poi nella ghigliottina finale il campione di puntata Francesco sbaglia tutte le 5 parole da scegliere". Insomma un vero e proprio disastro. Che poi si è completato alla ghigliottina. Finito il tempo, il campione Francesco, partendo da ‘NORD’, ‘SPAGHETTI’, ‘BRINDISI’, ‘FUGA’ e ‘BACIO’, ha scritto sul cartellino ‘MATRIMONIO’. “Quando si dimezza così tante volte è perchè evidentemente non si ha un’idea della parola che potrebbe essere la risposta giusta” ha commentato Liorni. La parola estata era "MEZZANOTTE".