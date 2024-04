Affari Tuoi, il tragico errore di Rosanna: "Tre pacchi, un vero cecchino!"

24 aprile 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi è andata in onda una di quelle partite che vanno dimenticate, almeno per il concorrente. Rossana e il fratello, nella puntata di martedì 23 aprile, hanno di fatto sbagliato tutto ciò che c'era da sbagliare. Infatti i primi pacchi blu vanno via ma appena comincia il filotto di quelli rossi la sfiga diventa un fiume in piena capace di travolgere e di stravolgere l'intera partita. Rosanna prova a parare i colpi ma niente da fare. Sconsolata deve accettare di approdare alla Regione Fortunata dove però non raccoglie nulla.

E così sui social in tanti si sono accaniti sul fratello della concorrente che l'ha accompagnata in studio. Infatti il fratello di Rosanna ha chiamato solo tre pacchi ed è stato un vero e proprio disastro. In tre singoli colpi ha preso i 300.000, i 200.000 e i 100.000 euro. Il tutto mandando in fumo i tre pacchi più pesanti del gioco guidato da Amadeus.

"Se bari se ne accorgono e sei finito". Amadeus al Nove, il "benvenuto" della Littizzetto

Un vero e proprio disastro che è valso al fratello di Rosanna il titolo nobiliare di "Sua maestà, il cecchino dei pacchi". Sui social in tanti l'hanno subito chiamato così dopo la tripletta che ha rovinato la partita della sorella in pochi istanti. Ma si sa, c'entra poco l'istinto o la bravura, è solo questione di fortuna...