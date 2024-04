Affari Tuoi, Giorgio: "Facciamolo", pacco clamoroso e boato in studio

25 aprile 2024 a

Una puntata mozzafiato quella andata in onda questa sera ad Affari Tuoi. Quella del 25 aprile è la classica partita in cui ogni decisione vale doppio e dove il minimo errore può mettere in discussione tutto. Il concorrente, Giorgio, accompagnato da Stefania, di fatto gioca d'astuzia. E pian piano fa fuori tutti i pacchi blu. Uno dietro l'altro saltano via come birilli. Ma quando si avvicina la fine della partita scocca l'ora delle decisioni importanti da prendere.

Il dottore mette la coppia davanti a una scelta non da poco: accettare l'offerta pesantissima da 65.000 euro oppure giocarsi fino alla fine la partita scommettendo tutto su due pacchi, quello da 5.000 e quello da 200.000 euro. Giorgio vorrebbe accettare l'offerta, ma è Stefania a convincerlo: "Siamo stati coraggiosi fino qui, perché dobbiamo mollare? Andiamo avanti fino alla fine".

Giorgio ci pensa un attimo su e poi, rivolgendosi a Stefania, afferma: "Mi hai convinto, basta dai andiamo in fondo a questa storia e giochiamocela". Cala il gelo in studio. Ma dopo qualche istante arriva l'ora di aprire il pacco e all'interno del rosso tra le mani di Giorgio e Stefania ci sono proprio 200.000 euro. Esplode lo studio, un vero e proprio boato che ha esaltato anche Amadeus. Da parecchio tempo non si vedeva una partita così dalle parti di Affari Tuoi.