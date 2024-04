Dritto e rovescio, Letizia Moratti: "Mi sarei aspettata una parola su mio papà"

26 aprile 2024 a

"Questa sera mi sarei aspettata una parola da parte vostra nei confronti di quello che è successo a mio papà quel giorno e di quella che è stata comunque la battaglia che papà ha fatto nella resistenza contro il fascismo e contro il nazismo": Letizia Moratti lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, spiazzando di fatto tutti gli altri ospiti presenti nello studio del talk.

Il riferimento è al passato di suo padre nella Resistenza. L'ex sindaca di Milano ne aveva parlato già qualche tempo fa: "Mio papà ha combattuto con convinzione il regime fascista e ha combattuto contro l’occupazione nazista. Ha lottato per la libertà, è stato un fiero partigiano liberale, ma ha lavorato con tutte le formazioni partigiane. Ha pagato con una prigionia lunghissima, e non ha neanche mai più voluto parlare di questa prigionia, perché è stato segnato, è un segno che gli è rimasto per la vita". E ancora: "La storia di mio padre è da un lato di grande orgoglio, dall’altra di grande commozione perché so quanto è stato doloroso per papà combattere una guerra che riteneva ingiusta".

Ieri, la giornata del 25 aprile è stata segnata da non poche tensioni soprattutto nelle città di Milano e Roma. Nel primo caso, in particolare, uno spezzone di corteo della Brigata ebraica in piazza del Duomo è stato colpito con calci e pugni da parte di alcuni aggressori, poi fermati dalla polizia e portati in Questura.