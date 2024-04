Affari tuoi, Amadeus si commuove: non era mai successo prima

28 aprile 2024 a

a

a

Finisce con un super pacco da 200 mila euro e un po' di lacrime l'ultima puntata della trasmissione Affari Tuoi condotta da Amadeus. Nel corso della registrazione del programma sembra che il presentatore si sia commosso e non solo per la vittoria dei concorrenti Giorgio e Stefania da Genova che si sono portati a casa il bottino più alto da quando conduce lui. Evidentemente Ama, in procinto di lasciare la Rai dopo tanti anni di permanenza, non ha retto l'emozione.

"Dai facciamolo": pacco clamoroso ad Affari Tuoi, boato in studio per Giorgio

Del resto Affari Tuoi è uno programmi più amati di sempre, che lo ha visto fare ridere e commuovere i telespettatori e gli stessi concorrenti, che hanno sempre trovato in lui un appoggio e un sostegno. Affetto corrisposto, come testimoniano i tanti commenti sulla piattaforma X: "Ci mancherai, Amadeus!"; "Immenso, Ama. Tu più commosso di loro", scrivono i followers che lo ringraziano soprattutto per le sue edizioni del Festival di Sanremo, quelle più seguite di sempre.