Affari Tuoi, ora sono "pacchi" di Stefano De Martino: cosa cambia

Chi ha avuto l’esperienza di entrare negli studi Rai di Napoli durante la conduzione di Stefano De Martino, astro nascente della tv italiana, ha potuto constatare un’esaltazione del pubblico seconda solo a Maradona quando entrava nello stadio San Paolo, oggi dedicato proprio al campione scomparso. E sappiamo bene quanto può essere potente e caloroso l’affetto di Napoli: se nel resto dell’Italia De Martino piace solo la metà, vuol dire che ha sfondato. E infatti è così. L’ex ballerino di Amici ed ex di Emma prima e di Belen Rodriguez dopo, a soli 33 anni è già “ex” di parecchie cose, sta scalando la Rai dove è apprezzato così tanto dai vertici che sarebbe il nome più accreditato per la conduzione di Affari tuoi, il format rimasto orfano di Amadeus, importantissimo per la rete perché occupa trainala prima serata. Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo lo lancia nell’Olimpo: «Complici gli ottimi ascolti di Stasera tutto è possibile e Bar Stella (Raidue), l’ex marito di Belén Rodriguez sarebbe pronto per il grande passo: la conduzione di Affari tuoi su Raiuno, titolo che con Amadeus ha raggiunto numeri record». Tifa per lui anche Selvaggia Lucarelli: «Mi sembra che l’unico modo proficuo per reagire alla partenza di grossi volti Rai non proprio giovanissimi, per la Rai sia proprio iniziare a puntare su volti giovani alla conduzione non di programmini senza ambizioni, ma di grossi programmi».



Seguito professionalmente da Beppe Caschetto, potentissimo agente di star come Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Maurizio Crozza e Alessia Marcuzzi, Stefano deve almeno la metà della popolarità (restituita da poca gratitudine) all’ex compagna ma ora, anzi da qualche anno, sta costruendo sudi sè un personaggio che si sente al di sopra del gossip: riservato, mai la conferma di un flirto un commento alle accuse dell’ex moglie di averlo pluri cornificato. Non vuole essere un belloccio da rotocalco. Si dà un tono con citazioni colte, come quella che tirò fuori alla domanda diretta di Fabio Fazio che gli chiedeva della separazione dalla bella argentina: «Quando finisce una relazione ci sono sempre due verità», disse, «mi è venuta in mente una frase di Charlie Chaplin meravigliosa: “La vita è una tragedia in primo piano, è una commedia sul piano lungo”. Io mi auguro che pian piano l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita». Che bravo, che colto, che profondo! Tripudio di ovazioni. Però quando era un giovane sconosciuto, le copertine con la moglie famosa non erano così repellenti. Ma si cambia: e mentre la carriera di lei si è ammosciata, quella di lui ha spiccato il volo.



Nato a Torre Annunziata nel 1989 e lanciato da Amici di Maria De Filippi, dove conobbe l’ex moglie, la sua carriera si impenna non come ballerino, ma come conduttore. Sveglio, brillante, bello: l’avvenenza aiuta anche gli uomini, ogni tanto. Sempre a Mediaset è uno dei protagonisti di Pequeños gigantes, programma condotto (guarda un po’) da Belén e andato in onda all'inizio del 2016 su Canale 5. Poi entra nel cast di Selfie - Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura. Nel 2018 è l’inviato de L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi, poi diventata grande amica. La vera svolta arriva l’anno successivo con la conduzione su Raidue del programma comico Made in Sud, affiancato da Fatima Trotta, Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo. Sempre su Raidue con Belén (guarda un po’/2) conduce la Notte della Taranta e la finale del Festival di Castrocaro 2019 e, in sostituzione di Amadeus, presenta Stasera tutto è possibile, programma che condurrà anche negli anni successivi. Nel 2021 è ritornato ad Amici come giudice, poi di nuovo in Rai in seconda serata con Bar Stella. Amadeus l’aveva già sostituito unavolta, è nel suo destino. E forse lo è anche il Festival di Sanremo: Affari tuoi potrebbe costituire la prova generale per testarlo sul pubblico di Raiuno e per servirgli il grande salto. Un salto rischioso ma ponderato.