Che sarà, scontro Lagioia-Magliaro: "Sono idee di m***", interviene la Bortone

28 aprile 2024 a

a

a

Scontro acceso a Che sarà di Serena Bortone su Rai Tre tra Nicola Lagioia, scrittore e Massimo Magliaro, presidente della fondazione Almirante. A scatenare il dibattito è il post-25 Aprile e tutte le polemiche che ne sono scaturite con una sinsitra che pretende di dare patenti di antifasciso. Lagioia afferma: "Sono le idee che si contestano, non le persone. Non è un reato dirsi fascisti, e neanche dirsi nazisti. Ma possiamo dire che sono idee di merda?". Magliaro ribatte:"Sì, ma io sono ferocemente non nazista e anti-nazista. Il fascismo è una cosa, il nazismo è un’altra cosa, non c’entrano assolutamente nulla". A questo punto Lagioia replica ancora: "Ma anche il fascismo possiamo dire che sono idee di m***". Magliaro però risponde colpo su colpo: "Il fascismo è cristiano, il nazismo è pagano. La incultura politica li ha fatti diventare uguali".

E a questo punto arriva l'intervento di Serena Bortone: "Allora il delitto Matteotti è cristiano? Siccome io sono cattolica, dire che il fascismo è cristiano vuol dire che lo è anche il delitto Matteotti". Infine la conduttrice aggiunge: "Non arrivo alle leggi razziali perché è facile criticare le leggi razziali. Dico facile per modo di dire, perché sono un’aberrazione assoluta". Magliaro afferma di essere d’accordo, mentre Bortone chiosa: "Il delitto Matteotti non potete dirmi che è qualcosa di cristiano"