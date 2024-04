Che Tempo che fa, l'annuncio di Fazio: "Nino Frassica non c'è, grave lutto"

Roberto Tortora 29 aprile 2024 a

Lo ha annunciato anche Fabio Fazio a “Che Tempo Che fa” sul Nove, nell’ultima puntata il consueto siparietto con Nino Frassica non c’è stato. Il comico messinese ha dovuto, suo malgrado, marcar visita in seguito alla prematura scomparsa del fratello Matteo, conosciuto da tutti come “Uccio”, a soli sessantotto anni. La comunicazione ufficiale è avvenuta su Facebook, attraverso un post commovente del figlio Alberto, nipote dello showman.

Questo il testo dell’addio a Uccio: “Matteo, conosciuto come Uccio, ha un legame da sempre con Cola. Come Cola, appena ha guardato oltre le mura di casa, ha incontrato il blu del mare. Un blu di vento e di sole, che sa di sapienza antica, di avventura e di sale. E ha trovato naturale abbandonarsi al mare e alle sue storie che profumano di leggende, di viaggi dentro l'anima, di silenzi di respiro e urla di tempesta, di remi che affondano nell'acqua e di pensieri che scendono nel profondo dello Stretto. Uccio è nato di fronte ad un ridotto spazio di mare, spesso difficile e duro, ma a volte di una dolcezza infinita che non vorrebbe mai farti andare via, e al mare ha concesso l'anima. Ed è nell'amore atavico verso il mare che si è unito a Cola, oltrepassando il legame di sangue e diventando fratello di vita”. Gli organizzatori dello spettacolo teatrale di Frassica, “Nino Frassica & Los Plaggers Band”, che avrebbe dovuto tenersi sabato, hanno annullato la data, spostandola al prossimo 12 Ottobre. I funerali di Matteo Frassica si sono, poi, tenuti alla Chiesa di Galati Marina.