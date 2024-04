Striscia La Notizia assedia la Fagnani: il caso dei gioielli in trasmissione

30 aprile 2024 a

a

a

«C’è una violazione dell’articolo 10 del Testo unico dei doveri, che vieta ai giornalisti di prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie. Ho segnalato tutto al Collegio di disciplina». Non ha dubbi Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, che ai microfoni di “Striscia la notizia” ha parlato dell’esibizione reiterata di Francesca Fagnani di gioielli di una nota marca. D’Ubaldo ha aggiunto: «Siamo davanti a un caso analogo a quello dell’anno scorso con una collega iscritta al nostro ordine. In quel caso il collegio di disciplina la sanzionò con un avvertimento. In questa situazione in più c’è un’intervista della Fagnani in cui ammette di indossare degli orecchini riconducibili a un marchio». Fagnani ha indossato i gioielli durante le puntate di “Belve”, su Rai2.