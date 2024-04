Edelfa Chiara Masciotta, drammatico incidente per l'ex Miss Italia: "Mi sono ritrovata senza naso"

30 aprile 2024 a

Edelfa Chiara Masciotta è stata Miss Italia nel 2005 ma la sua carriera nel mondo dello spettacolo è finita quando suo figlio Andrea, avuto durante la lunga relazione con il regista milanese Roberto Cenci, terminata nel 2012, si è ammalato. "A tre anni il mio primo figlio si è ammalato di diabete di tipo 1", ha raccontato la ex modella torinese in una lunga intervista a Il Corriere della Sera.

"La cosa giusta da fare per me è stata lasciare tutto e stare dietro a lui al 100%. Non ho mai avuto un ripensamento e ne sono felice".

Quindi ha cominciato un nuovo capitolo della sua vita: "Ho ribaltato la mia vita e anche il mio lato artistico. E mi sono iscritta allo Ied". Proprio in quel periodo però, nel 2019 la ex Miss Italia è stata vittima di un brutto incidente. "Ero appena uscita dallo Ied, era quasi sera. Era novembre, pioveva. Stavo attraversando sulle strisce pedonali di corso Matteotti, in centro a Torino. Una macchina è arrivata all’improvviso e mi ha presa in pieno".

"È stato molto traumatico e ne porto ancora i segni", ha aggiunto la Masciotta. "Non voglio lamentarmi, perché sono qui e ne sto parlando… Devo tanto a due medici, li definisco i miei angeli custodi, l’otorinolaringoiatra Libero Tubino e il chirurgo plastico Andrea Margara. Ho dovuto affrontare 5 operazioni, mi sono ritrovata senza naso. Ero piena di cicatrici in faccia che continuavano a produrre delle cisti. In conseguenza dell’impatto sto anche diventando sorda da un orecchio, ma per ora non mi sento di fare un’altra operazione".

Oggi Edelfa Chiara Masciotta è interior designer e la sua vita è al fianco di Alessandro Rosina, ex calciatore e capitano del Torino con cui ha avuto i suoi altri due bimbi, Alessio e Aurora.