Record per Giacalone: 20 anni in diretta ogni giorno su Rtl102.5

04 maggio 2024

Da vent’anni, tutte le mattine, è sempre in onda su RTL102.5. Era il 4 maggio 2094 quando Davide Giacalone trasmetteva per la prima volta. Oggi festeggia con la

prima radio d’Italia un traguardo unico, un record assoluto di continuità. Al mattino, nel corso di Non stop news, dà il buongiorno agli italiani con ma rassegna stampa ed i commenti ai fatti del giorno. Un appuntamento fisso che piace al pubblico di Rtl102.5, che non perde nemmeno la puntata del weekend de L’indignato speciale (di cui Giacalone è uno dei conduttori).

Divora libri, scrive senza sosta, commenta politica e attualità: Giacalone resta un vero punto di riferimento nel giornalismo italiano. E la prima radio d’Italia, Rtl102.5, oggi festeggia cui lui i vent’anni sempre in diretta.