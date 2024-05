Che tempo che fa, la sparata di Giannini: "Falcinelli? Prove tecniche di trumpismo"

06 maggio 2024 a

a

a

La vicenda di Matteo Falcinelli ha fatto parecchio discutere. Quanto accaduto a Miami, le percosse ricevute dal ragazzo fermato dalla polizia e picchiato all'interno della caserma adesso viene usato dalla sinistra e dai suoi intellettuali per attaccare la destra. Ma c'è di più. Infatti l'episodio di Miami non vine messo a fuoco per bene e si dimentica di sottolineare che quel pestaggio immortalato da un video è avvenuto sotto l'amministrazione Biden. Un dettaglio non da poco che viene ignorato anche da Massimo Giannini. Ospite a Che tempo che fa, l'editorialista di Repubblica la spara grossa: "Quanto accaduto a Matteo Falcinelli è un fatto gravissimo. Siamo davanti a prove tecniche di trumpismo".



Insomma, il tycoon non è stato ancora rieletto alla Casa Bianca che è viene già additato come mandante delle botte ricevute dal ragazzo italiano. Un vero e proprio cortocircuito a cui ci ha abituato da tempo la stampa vicina ai prgressisti. Biden viene tirato fuori dalla bagarre per concentrare l'assurdo dibattito proprio sulla destra, il sovranismo e appunto Trump. Da Fazio si parla dei manganelli usati dalla polizia italiana contro i ragazzi e di un clima da "dittatura" che sta per travolgere l'Occidente. Peccato che la vicenda si sia consumata sotto l'amministrazione democratica tanto decantata dalla sinistra. Il giochino questa volta non riesce: mettere nel mirino la destra sempre e comunque è diventato un disco rotto che ha stufato.