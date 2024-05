Madonna scrive la storia a Copacabana: più di un milione e mezzo di fan in delirio

Leonardo Iannacci 06 maggio 2024 a

Rio de Janeiro ha visto l’apparizione di Madonna. In carne e ossa. Ovvero di miss Veronica Ciccone che, alla bella età di 65 anni, ha infuocato il lungomare di Copacabana richiamando sotto il Pan di Zucchero, ovvero la montagna incantata della metropoli, più di un milione e mezzo di persone per la tappa finale del suo tour mondiale. Dato che segna il nuovo record mondiale di presenze per un concerto tenuto da un solo artista. Una folla enorme che si stendeva lungo il viale di fronte all’oceano e attorno alla famosa spiaggia di Rio per diversi isolati, trasformando tutta la zona balneare in un gigantesco teatro all’aperto.

Lo show, per il quale i fan hanno atteso ore sotto un sole cocente, ha registrato una rivisitazione antologica di questa iconoclasta popstar che continua a stupire, nel bene e nel male, chiunque, detrattori compresi. «Vi voglio raccontare i primi 40 anni di carriera perché quella che vado a iniziare è anche la storia della mia vita, la storia di una donna coraggiosa, un po’ naif, idealista e a volte ridicola arrivata dal Michigan a New York 40 anni fa con un sogno e appena 35 dollari in tasca», ha detto rivolgendosi al pubblico in delirio, fremente sotto un palco di 800 metri Madonna a Rio quadrati. E lo spettacolo che ha acceso la notte di Rio è stato stellare sul piano della coreografia e dei colori: la spiaggia più celebre del Brasile ha visto Madonna al centro di un gigantesco gioco di balli e musica, con decine di ballerini che hanno accompagnato le canzoni più famose di Miss Ciccone. Dopo Like a prayer e i brani che hanno reso celebre Madonna negli anni Ottanta e Novanta, sono comparse sul palco le figlie, seguite da richiami alla comunità Lgbtq+ e da riferimenti dissacranti verso la religione durante la performance di Erotica, Justify My Love, Hung Up e Bad Girl.

Inattesa l’apparizione sul palco della stella internazionale del funk carioca Anitta, quindi l’immancabile Isla bonita che ha scatenato l’oceano di fan prima dei richiami ad amici e personaggi celebri, tra cui i brasiliani Renato Russo e Cazuza. Nel finale Madonna ha eseguito un omaggio anche a Michael Jackson proponendo un’originale versione di Billie Jean che comprendeva una citazione a Like a Virgin. Prima di concludere il concerto, dopo due ore eccitanti, con Celebration per poi sparire nella notte brasiliana, mentre il milione e mezzo di fan impazziti non la finiva più di ballare. Obrigado, miss Ciccone.