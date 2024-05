Elettra Lamborghini, malore in auto e grande paura: "Me la sono vista brutta"

06 maggio 2024 a

Il mal d'auto è una condizione estremamente fastidiosa che colpisce migliaia di persone. E, purtroppo, non ci si fa mai l'abitudine. Lo sa bene anche Elettra Lamborghini, una che di viaggi ne ha fatti tanti nella vita. Che sia per piacere, che sia per lavoro, la cantante italiana ha raccontato di aver dovuto combattere molte volte contro questo suo stato.

In una diretta su Instagram si è aperta con i suoi followers e ha raccontato come vive questa condizione: "Non io che più passano gli anni più soffro la macchina e devo concentrarmi per evitare di vomitare. Sono a quel livello dove mi fanno schifo le liquirizie ma per evitare la nausea ne mangio una. Me la sono vista brutta ecco", ha detto un po' fra il serio e l'ironico.

La cantante si trovava appunto in auto mentre si stava recando al Multiset Studio per scattare delle foto utili al "suo nuovo progetto". "Vi ho detto che avevo due progetti. Il primo è quello della clinica e l'altro è questo progetto che sto scattando oggi", ha svelato a tutti quelli che la seguono. Se c'è ancora grande mistero su quanto riguarda le foto, l'altra idea della Lamborghini è già stata svelata. Da tempo sta infatti lavorando all'apertura di un'attività nel campo della bellezza e del benessere: verrà inaugurato prossimamente il suo centro medico e spa a Milano.