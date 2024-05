Chiara Valerio e la supercazzola: "Slittamento semantico ma anche un po' geometrico"

12 maggio 2024 a

Dopo la contestazione che ha subito, la ministra Eugenia Roccella ha evocato la scrittrice Chiara Valerio. «Sono certa», ha detto, «che Elly Schlein, tutta la sinistra, gli intellettuali - Antonio Scurati, Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Chiara Valerio, ecc. - avranno parole inequivocabili di solidarietà nei miei confronti dopo l’atto di censura che mi ha impedito di parlare agli Stati generali organizzati dalla Fondazione per la Natalità». La Valerio, quindi, ha risposto: «È chiaro che c’è uno slittamento semantico, sempre, in questo governo. Se stai sopra sei contestato, se stai sotto vieni censurato, questa è la differenza. E ancora, è una questione matematica, nel senso che è vero che gli assi cartesiani sono orientati, ma possono essere orientati in un altro verso. Quindi c’è una questione di slittamento semantico e di slittamento geometrico. Cioè, non avere familiarità con la posizione cartesiana che si occupa nel grande piano cartesiano e spazio cartesiano in cui tutti noi viviamo. Mi sembra questo...». Ecco, si sa che il modo migliore per evitare la censura è non far capire mai bene quello che vuoi dire...