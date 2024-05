Affari Tuoi, "già pronta per togliere il sigillo": Luca vince 300mila euro? Mistero sul pacco 5

18 maggio 2024 a

a

a

Puntata incredibile quella di Affari Tuoi andata in onda ieri sera su Rai 1. Al centro dello studio Luca e la figlia Sara dal Trentino Alto Adige. I due sono riusciti a portarsi a casa il montepremi più alto del programma, ben 300mila euro, dopo aver rifiutato un'offerta da 150mila euro. Il trionfo finale ha esaltato tutti in studio, anche il conduttore, Amadeus, che ha commentato: "Ci voleva coraggio".

Allo step finale, Luca ci era arrivato con i pacchi rossi più alti, 300mila, 200mila, 100mila e 75mila euro, ma anche con quello da zero euro. A un certo punto il dottore gli ha offerto il cambio, Luca ha accettato e cambiato il pacco numero 4 con il 7: "Perché in famiglia siamo in sette", ha spiegato. E la sua scelta si è rivelata poi giustissima: nel pacco lasciato c'erano solo zero euro. Alla fine, quindi, Luca e Sara sono rimasti con soli pacchi rossi. "Questo è uno dei migliori finali della storia di Affari Tuoi", ha detto Amadeus.

"Ma che faccia ha fatto, invidia": Luca vince 300.000 euro? Il dettaglio sulla pacchista

Qualche telespettatore, però, ha notato che nel corso della partita ci sarebbe stato un giallo. A un certo punto Luca ha deciso di aprire il pacco 5 di Susy. Ma prima della scelta, le telecamere hanno inquadrato la pacchista già pronta per togliere il sigillo. Solo dopo Luca e Sara hanno indicato il pacco da aprire, come sottolineano alcuni telespettatori su X. Mistero...