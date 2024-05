Affari Tuoi, la folle teoria su Luca e Sara dopo il trionfo: "Furbi, è registrata..."

18 maggio 2024 a

a

a

Quella di Luca e Sara ad Affari Tuoi è stata semplicemente la partita perfetta. Boato in studio quando i due concorrenti hanno vinto 300.000 euro nella puntata di ieri sera, venerdì 17 maggio. È stato un vero e proprio trionfo con una prova di coraggio da parte di Luca senza predenti. All'ultimo giro quando mancava solo due pacchi da aprire, quello da 75.000 e quello da 300.000 ha avuto la prontezza di rifiutare l'offerta del dottore da 150.000 euro. Ha avuto ragione lui, nel pacco numero 7 che stringeva tra le mani c'erano i 300.000 euro.

La vincita più alta di questa stagione di Affari Tuoi. Ma i complottisti potevano battere ritirata questa vola? No. E così sui social si scatena il delirio un minuto dopo la fine della puntata. C'è chi sospetta che la partita così mozzafiato sia stata studiata a tavolino per dare lo slancio all'Acchiappatalenti di Milly Carlucci che ha debuttato in prima serata ieri sera su Rai Uno: "La puntata di Affari Tuoi è stata registrata, hanno fatto un favore a Milly e ci sta giocano in casa tutti e due, mi sarei stupito se fosse avvenuto il contrario. Furbi in senso buono", scrive qualche telespettatore su X. Insomma come sempre il dibattito su Affari Tuoi si accende anche dopo i titoli di coda.