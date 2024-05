Affari Tuoi, Luca vince 300.000 euro? Il dettaglio sulla pacchista: "Che faccia fa..."

18 maggio 2024 a

La partita di Luca e di Sara ad Affari Tuoi ha stupito davvero tutti. La puntata andata in onda ieri sera, sabato 18 maggio, passerà alla storia. I concorrenti hanno infatti messo le mani sul bottino pieno, quello da 300.000 euro facendo registrare la vincita più alta di questa stagione. Luca è stato molto preciso nella sua scelta dei pacchi. All'inizio ha pescato il pacco numero 2. Poi dopo un po' ha accettato il cambio e ha preso il pacco 4.

"La puntata è registrata, sono furbi": il caso Affari Tuoi, la folle teoria dopo i 300.000 euro

E dopo qualche minuto ha abbandonato pure il 4 per prendersi il 7, il pacco vincente che ha di fatto regalato la vittoria memorabile ai due concorrenti. Ma in tanti hanno notato una piccola sfumatura nel corso della partita. Di fatto i telespettatori che amano commentare la puntata sui social hanno notato una strana espressione sul volto della pacchista che ha poi aperto il pacco che teneva tra le mani, da inizio partita, Luca. Il pacco numero 2. All'interno c'erano zero euro. A quanto pare la pacchista avrebbe avuto "un'espressione gelida" dopo aver scoperchiato il pacco blu. E qualcuno, in modo beffardo, fa notare sempre su X: "Forse c'è invidia?". Chi può dirlo...