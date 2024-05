L'Eredità, tutti contro Francesca: "Vittoria viziata da questo errore clamoroso"

20 maggio 2024 a

a

a

"Vittoria del montepremi viziata da questo clamoroso errore degli autori". Francesca, concorrente e pluri-campionessa de L'Eredità, si porta a casa 23.750 euro alla Ghigliottina e si scatena la protesta dei telespettatori.

Puntata di domenica sera del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni e consueta raffica di commenti in tempo reale degli appassionati, che seguono lo show e lo commentano su X, l'ex Twitter. Il pubblico si divide equamente tra chi loda Francesca, la "sosia di Annalisa" protagonista ormai da settimane, e chi invece la critica un po' per noia e un po' con l'accusa di essere una "raccomandata".

La giovane campionessa ha indovinato la parola giusta dopo i cinque indizi, "Acqua", "Vento", "Imbroglioni", "Pipistrello" e "Attraversamento": risposta, "Manica". E via ai commenti. "Per essere brava lo è… Francesca, non capisco perché qualcuno le stia tirando i piedi!", "MANICA di imbroglioni… chissà a chi si riferisse, "Ma quando la schiodano quell'antipatica di Francesca?", "Tiè, l'ha ripresa! Alla faccia di sta MANICA di detrologi disadattati imbarazzanti! E qualcuno avrebbe detto 'nvidiossi! Ma figurati che ne sapete", "Bravissima Francesca! Sta entrando nell’Olimpo dei campioni dell’Eredità", "Francesca è brava. Smettetela di criticarla", "È ora che se sciacqua dai cog***ni?".

L'Eredità, la campionessa Francy perde e viene insultata: "Ma che coraggio..."

Ma un fan punta il dito sui 100 Secondi, la "semifinale" del programma, e in particolare contro gli autori che a suo dire "hanno dato buona una risposta sbagliata": Francesca, si sottolinea, alla domanda "Per cosa sta la prima W nella sigla www dei siti internet?" "ha detto worldwide, che oltretutto in inglese è una parola sola. Quindi errore".​