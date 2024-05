L'Eredità, la campionessa Francy perde e viene insultata: "Ma che coraggio..."

18 maggio 2024 a

A L'Eredità, il quiz game condotto da Marco Liorni su Rai uno, nella puntata del 18 maggio, supera la prova dei 100 secondi la concorrente Francy che arriva quindi alla Ghigliottina con un bottino, dopo tutte le decurtazioni di 40mila euro.

Le cinque parole dell'ultimo step del programma sono: "Saltare", "Bella", "Vita", "Tennis", "Ora". La campionessa Francy deve trovare la parola che le lega tutte quante. Riuscirà nell'impresa? Purtroppo no. Infatti la concorrente scrive sul cartellino la parola "battuta", ma non è quella corretta.

La parola giusta, infatti, è "lezione". Peccato. Sui social poi, i telespettatori innescano una polemica. Qualcuno la insulta. "Ma questa ha anche il coraggio di dire che l’aveva pensata! Ma una bella doccia di umiltà no eh?", si legge tra i commenti. "Ero passato anche io per teatro e pensavo 'perdere la battuta'. Invece era lezione, a volte ci si complica la vita", scrive qualcun altro. "Vi serva di lezione che a L'eredità delle volte è questione di fortuna". Qualcuno poi osserva: "Andava bene anche partita". In effetti c'erano diverse parole che si legavano a tutte e cinque. Ma questo è il programma e la scelta degli autori. Si vedrà come andrà domani 19 maggio alla campionessa in carica.